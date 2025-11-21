نادرا نے موسم سرما کے نئے اوقات کار کا اعلان کردیا
اسلام آباد (آئی این پی) نادرا نے موسم سرما کے نئے اوقات کار کا اعلان کردیا۔نادرا نے خیبرپختونخوا میں تمام رجسٹریشن مراکز کے لیے موسم سرما کے کام کے اوقات کار پر نظر ثانی کی ہے جس کا اطلاق 19 نومبر سے ہوگیا۔
نئے شیڈول کے تحت پانچ روزہ ورک ہفتہ کے دفاتر بشمول ریجنل ہیڈ آفس اور زونل دفاتر پیر سے جمعہ صبح 8:30 بجے سے شام 4:30 بجے تک کام کریں گے ۔نادرا رجسٹریشن سینٹرز جو ایک ہی شفٹ کے ساتھ پانچ دن کے کام کے ہفتے کے بعد پیر سے جمعہ تک صبح 9:00 بجے سے شام 5:00 بجے تک کام کریں گے۔