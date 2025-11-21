صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نادرا نے موسم سرما کے نئے اوقات کار کا اعلان کردیا

  • اسلام آباد
نادرا نے موسم سرما کے نئے اوقات کار کا اعلان کردیا

اسلام آباد (آئی این پی) نادرا نے موسم سرما کے نئے اوقات کار کا اعلان کردیا۔نادرا نے خیبرپختونخوا میں تمام رجسٹریشن مراکز کے لیے موسم سرما کے کام کے اوقات کار پر نظر ثانی کی ہے جس کا اطلاق 19 نومبر سے ہوگیا۔

نئے شیڈول کے تحت پانچ روزہ ورک ہفتہ کے دفاتر بشمول ریجنل ہیڈ آفس اور زونل دفاتر پیر سے جمعہ صبح 8:30 بجے سے شام 4:30 بجے تک کام کریں گے ۔نادرا رجسٹریشن سینٹرز جو ایک ہی شفٹ کے ساتھ پانچ دن کے کام کے ہفتے کے بعد پیر سے جمعہ تک صبح 9:00 بجے سے شام 5:00 بجے تک کام کریں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

میٹرک نتائج:ملتان59.44،ڈیرہ،52.21،بہاولپور47.84فیصد امیدوار کامیاب

116نئی بھرتیوں کا فیصلہ ٹیکس،ہدف کا45فیصد حاصل کرلیا:ڈائریکٹر ایکسائز

کچے میں ٹارگٹڈ آپریشن:3ماہ میں18ڈاکو ہلاک،48گرفتار

لودھراں : بائی پاس چوک سمیت6منصوبوں کا افتتاح

زکریا یونیورسٹی بسوں میں غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی

خصوصی افراد ملکی ترقی میں اہم کردار اداکررہے ، یوسف گیلانی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ