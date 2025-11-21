خطرناک ڈکیت کا سرغنہ پولیس ٹیم پر فائرنگ کے دوران ہلاک
ملزمان 35سے زائد وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے ،اسلحہ ،نقدی برآمد
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )تھانہ ترنول کی حدود میں بین الصوبائی خطرناک ڈکیت کلاشنکوف گینگ کا سرغنہ پولیس ٹیم پر فائرنگ کے دوران ہلاک،ملزمان 35 سے زائد سنگین وارداتوں میں ٹیکسلا، راولپنڈی ، اور اسلام آباد پولیس کو مطلوب تھے ۔ چیکنگ کے دوران ملزمان نے پولیس پر اندھا دھند فائرنگ کردی ۔ترجمان اسلام آباد پو لیس کے مطابق ملزمان کی فائرنگ سے پولیس افسر کے بلٹ پروف جیکٹ پر گولی لگی تاہم حفاظتی اقدامات ،بلٹ پروف جیکٹ اور ہیلمٹ کی وجہ سے محفوظ رہے ۔کلاشنکوف گینگ کے دو ملزمان اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی حالت میں گرفتار ہوئے ۔زخمی ملزم رحمت خان بعد ازاں دم توڑ گیا،ساتھی ملزمان کی تلاش کے لئے سرچ آپریشن جاری ہے گرفتار ملزمان سے کلاشنکوف سمیت دیگر اسلحہ، گولیاں، موبائل فون، نقدی برآمد ہوئی ہے ۔