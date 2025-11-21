پنجاب ، چھ ماہ میں خواتین پر تشدد کے 15ہزار سے زائد کیسز رپورٹ
روزانہ اوسطاً 85خواتین تشدد کا شکار ہوئیں، ایس ایس ڈی او کی فیکٹ شیٹ
اسلام آباد(این این آئی)سسٹین ایبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے خواتین پر تشدد پنجاب 2025کی وسط سالانہ فیکٹ شیٹ جاری کر دی جس میں رواں سال کے ابتدائی چھ ماہ کے دوران صوبے میں خواتین کے خلاف تشدد کے انتہائی تشویشناک رجحانات سامنے آئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جنوری تا جون 2025 کے دوران 15 ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ، یعنی اوسطا روزانہ 85 خواتین مختلف اقسام کے تشدد کا شکار ہوئیں۔یہ اعداد و شمار پنجاب پولیس سے حق معلومات کے تحت حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر مرتب کیے گئے ہیں۔
رپورٹ میں خواتین کے خلاف چھ سنگین اقسام کے تشدد زیادتی، گھریلو تشدد، اغوا، غیرت کے نام پر قتل، ٹریفکنگ ، سائبر ہراسگی، اور ہراسگی کے ساتھ ساتھ زیرِ تفتیش، چالان شدہ، زیرِ سماعت، سزا یافتہ، بری یا واپس لیے گئے مقدمات کی صورتحال بھی شامل ہے ۔ اضلاع کے درمیان درست موازنہ کے لیے اعداد و شمار ہر ایک لاکھ بالغ خواتین کی آبادی کے حساب سے ترتیب دیے گئے ہیں۔فیکٹ شیٹ کے مطابق صوبے میں خواتین سے متعلق جرائم میں رپوٹنگ بہتر ہو ر ہی ہے مگر اب بھی پولیس ڈیٹا چھپاتی ہے جس کی وجہ سے ڈس انفارمیشن ہوتی ہے اور کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھتا ہے فیکٹ شیٹ کے مطابق اوسطا روزانہ 9 خواتین کے ساتھ زیادتی، 51 خواتین اغوا جبکہ 24خواتین گھریلو تشدد کا شکار ہوئیں۔