ستھرا پنجاب ،راولپنڈی میں 11ہزار سے زائد ورکرز صفائی میں مصروف

  • اسلام آباد
ستھرا پنجاب ،راولپنڈی میں 11ہزار سے زائد ورکرز صفائی میں مصروف

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت راولپنڈی ڈویژن کی 22 تحصیلوں میں راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے 11ہزار سے زائد ورکرز اور 2500 سے زائد صفائی کی گاڑیاں سڑکوں کی واشنگ۔۔۔

 مینوئل سوئیپنگ، ڈرین ڈی سلٹنگ اور ویسٹ لفٹنگ کے کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔روزانہ کی بنیاد پر تین ہزار ٹن سے زائد کوڑا کرکٹ اٹھا کر تلف کیا جارہا ہے ، شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے کمیونیکیشن ٹیم فعال ہے ، جو درجنوں علاقوں میں ڈور ٹو ڈور اور مارکیٹ آگاہی مہم کے ذریعے شہریوں کو حفاظتی تدابیر، صفائی کے شکایات درج کرنے کے طریقہ کار، اور صفائی میں تعاون کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کر رہی ہے۔

