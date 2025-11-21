صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرپشن، وزارت مواصلات کے اہلکار سمیت 2 ملزم گرفتار

  • اسلام آباد
ملزمان ندیم اور سجاد نے بھاری رقوم بینک اکاونٹ کے ذریعے وصول کیں، رپورٹ

اسلام آباد(این این آئی)ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے جعل سازی، فراڈ اور کرپشن میں ملوث وزارت مواصلات کے اہلکار سمیت 2ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ملزمان میں ندیم اور سجاد شامل ہیں۔ ملزم ندیم وزارت مواصلات میں بطور ڈرائیور کام کر رہا تھا۔ ملزمان نے ایک دوسرے کی ملی بھگت سے شکایت کنندہ سے گولڈ بار کے عوض کروڑوں روپے ہتھیائے ۔ ملزمان نے شکایت کنندہ سے مجموعی طور پر 1کروڑ روپے اور 20,000 امریکی ڈالر ہتھیائے۔ ملزمان نے بعد ازاں گولڈ بار کے بجائے حاصل کردہ رقم کے عوض این ایچ اے میں تعمیراتی ٹھیکے دلوانے کا جھانسہ دیا۔ملزمان نے بھاری رقوم بینک اکاونٹ کے ذریعے وصول کیں۔

