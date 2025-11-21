صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد پولیس کا سرچ آپریشن ، 30 مشکوک افراد تھانے بند

  • اسلام آباد
اسلام آباد پولیس کا سرچ آپریشن ، 30 مشکوک افراد تھانے بند

636افراد،340گھروں،15گاڑیوں اور40موٹر سائیکلوں کی چیکنگ

اسلام آباد(این این آئی)اسلام آباد پولیس نے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کے دوران جانچ پڑتال کیلئے 30 مشکوک افراد اور تین مو ٹر سائیکلو ں کوتھانہ جا ت منتقل کردیا۔ ایس پی صدر زون اور ایس پی سٹی کی زیر نگرانی تھا نہ سیکرٹریٹ اور تھانہ سنگجانی کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشنز کئے گئے ،سرچ آپریشن کے دوران636افراد،340 گھروں،15 گاڑیوں اور40 موٹر سائیکلوں کو چیک کیا گیا،جبکہ جانچ پڑتال کیلئے 20 مشکوک افراداور تین مو ٹر سائیکلو ں کوتھانہ جا ت منتقل کیا گیا، ایس ایس پی آ پر یشنز اسلام آ باد قاضی علی رضا نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنااور شہر بھرمیں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے ، سرچ آپریشنز ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں کئے جارہے ہیں ۔

