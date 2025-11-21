سیل کے نام پر فراڈ ،آن لائن خریداری کرنے والوں کیلئے خطرے کی گھنٹی
اسلام آباد(نامہ نگار)شاپنگ سیل، کیسپرسکی نے آن لائن خریداری کرنے والوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔
پوری دنیا میں جاری 11.11 سی کی خریداری سیل کے دوران سائبر جرائم میں اضافہ دیکھتے ہوئے کیسپرسکی نے 2025 میں آن لائن خریداروں کو نشانہ بنانے والی نئے سائبر حملوں کے بارے میں خبردار کیا ہے ۔ سائبر سکیورٹی کمپنی کے مطابق جعلی ویب سائٹس مشہور ای کامرس پلیٹ فارمز جیسے ایمیزون، لازادا اور دیگر برانڈز کا روپ دھار کر صارفین سے ادائیگی کی مکمل تفصیلات حاصل کرتی ہیں اور بعد میں نہ تو آرڈر بھیجتی ہیں اور نہ ہی رقم واپس کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں متاثرین کے بینک اکاؤنٹس خالی ہو جاتے ہیں۔