راولپنڈی بورڈ ،امتحان میٹرک دوسرا سالانہ کے نتائج کا اعلان
23007 امیدواران میں سے 7383کامیاب ، مجموعی کامیابی کا تناسب 32.31فیصد رہا
راولپنڈی(نیوزرپورٹر) بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن راولپنڈی نے امتحان میٹرک دوسرا سالانہ 2025ء کے نتائج کا اعلان کردیا ۔تقریب میں کنٹرولر امتحانات تنویر اصغر اعوان، سیکرٹری بورڈ امجداقبال سمیت دیگر اعلیٰ افسران شریک تھے ۔جاری کردہ نتائج کے مطابق امتحان میں کل 23007 امیدواران نے داخلہ جمع کرایا، 22865 امیدوار امتحان میں شریک ہوئے ۔ ان میں سے 7383 امیدوار کامیاب قرار پائے ، مجموعی کامیابی کا تناسب 32.31 فیصد رہا۔ 15427 امیدوار ناکام قرار پائے ۔ 93 امیدوار امتحان میں غیر حاضر رہے اور 49 داخلہ فارم مختلف وجوہات کی بنیاد پر منسوخ کئے گئے ۔ کنٹرولر امتحانات تنویر اصغر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ سیکرٹری بورڈ امجد اقبال خٹک، تمام افسران اور ملازمین کو امتحانات کے شفاف انعقاد اور بروقت نتائج کی اشاعت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔