گاڑیاں ،موٹر سائیکل چوری کرنیوالے 64 ملزم گرفتار
18 گروہوں کے 40اراکین شامل ،25کروڑ سے زائد کی گاڑیاں ،موٹر سائیکل بھی برآمد 2025میں کار چوری کی وارداتوں میں نمایاں کمی آئی ،ایس ایس پی انویسٹی گیشنز
اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے )ایس ایس پی انویسٹی گیشنز عثمان طارق نے پولیس لائنز میں پریس کانفرنس میں بتایا کہ اسلام آباد پولیس اینٹی کار لفٹنگ یونٹ نے کامیاب کارروائیاں کی ہیں۔انسدادِ کار و موٹر سائیکل چوری یونٹ نے 18 گروہوں کے 40اراکین سمیت 64ملزمان گرفتار کئے ۔ 25کروڑ روپے مالیت کی 112 گاڑیاں اور 32 موٹر سائیکل برآمد کئے ۔برآمد شدہ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی چابیاں اصل مالکان کے حوالے کر دیں ۔ سیف سٹی کیمروں اور جدید ٹیکنالوجی سے نامعلوم کار چوروں کا سراغ لگایا گیا۔ سال 2025میں کار چوری کی وارداتوں میں نمایاں کمی آئی ہے گاڑی چھیننے اور چوری میں ملوث منظم گروہوں کی گرفتاری سے سنیچنگ میں واضح کمی آئی ہے ۔ پنجاب، خیبر پختونخوا ، آزاد کشمیر، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں کامیاب کریک ڈاؤن کیا۔