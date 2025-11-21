اسلام آباد،موثر مانیٹرنگ کے باعث ڈینگی کیسز میں نمایاں کمی
24گھنٹے میں صرف 5نئے کیس ، مختلف ہسپتالوں میں 11مریض زیر علاج
اسلام آباد(این این آئی)وفاقی دارالحکومت میں ضلعی ٹیموں کی موثر مانیٹرنگ اور بروقت اقدامات کے نتیجے میں ڈینگی کیسز میں مسلسل کمی برقرار ہے ۔ ضلعی انتظامیہ نے ڈینگی کی صورتحال سے متعلق یومیہ سرویلینس رپورٹ جاری کر دی۔رپورٹ کے مطابق انسداد ڈینگی عملے نے ایک روز میں 23گھروں میں فیلڈ سپرے کیا، جبکہ شہر کے حساس مقامات پر 1,038پوائنٹس پر فوگنگ کی گئی۔ ڈینگی سرویلنس مہم کے تحت مجموعی طور پر 25,973 مقامات کی تفصیلی انسپکشن مکمل کی گئی۔گزشتہ 24گھنٹوں میں صرف 5نئے ڈینگی کیسز رپورٹ ہوئے ، جن میں سے 3کا تعلق رورل اور 2کا اربن ایریاز سے ہے ۔ مختلف ہسپتالوں میں اس وقت 11مریض زیر علاج ہیں اور تمام کی حالت اطمینان بخش بتائی جاتی ہے۔رپورٹ میں بتایا گیا کہ 46اوپن پوائنٹس پر لاروا کی موجودگی کی تصدیق ہوئی، جن پر فوری ہنگامی کارروائی کی گئی۔ کمرشل ہاٹ اسپاٹس مسلسل زیرو پر برقرار ہیں اور شہر میں ڈینگی رسک نمایاں حد تک کم ہو گیا ہے۔