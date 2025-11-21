نمل کے وفد کا پارلیمنٹ ہائوس کا دورہ، قانون سازی بارے بریفنگ
اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)نمل کے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے طلبا و طالبات پر مشتمل وفد نے بدھ کو پارلیمنٹ ہاؤس کا مطالعاتی دورہ کیا۔ وفد کا سینیٹ سیکرٹریٹ کے حکام نے خیرمقدم کیا۔
وفد نے سینیٹ میوزیم کا دورہ کیا، جہاں انہیں پاکستان کی پارلیمانی تاریخ، آئین کی تشکیل اور قانون سازی کے عمل کے مختلف مراحل کے بارے میں بریفنگ دی گئی، گلی دستورِ کا دورہ بھی کیا، طلبا و طالبات نے بعد ازاں سینیٹ ہال کا دورہ کیا۔ جہاں انہیں پارلیمنٹ کے نظامِ کار، سینیٹ کے کردار، قانون سازی کے طریقہ کار، اور قائمہ کمیٹیوں کے کردار کے حوالے سے جامع بریفنگ فراہم کی گئی۔