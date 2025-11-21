صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی آئی جی سکیورٹی ڈویژن کے دفتر میں رینک لگانے کی تقریب

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اے پی پی) ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس سکیورٹی ڈویژن محمد عتیق طاہر کے دفتر میں اگلے عہدوں پر ترقی پانے والے پولیس افسران کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔

انہوں نے محکمانہ ترقی پانے والے پولیس افسران کو رینک لگائے، مبارکباد دی اور ان کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق تقریب میں ڈی آئی جی سیکورٹی محمد عتیق طاہر نے سینئر افسران کے ہمراہ مختلف عہدوں پر محکمانہ ترقی پانے والے پولیس افسران کو رینک لگائے ۔انہوں نے تمام ترقی یاب ہونے والے پولیس افسران کومبارکباد دی اور ان کیلئے نیک دلی خواہشات کا اظہار کیا۔

