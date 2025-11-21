صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کی خوشحالی واستحکام پہلا اور آخری ایجنڈا ہوناچاہیے ، آفتاب عظیم بخاری

  • اسلام آباد
اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)پاکستان فلاح پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین آفتاب عظیم بخاری نے انجمن طلبہ اسلام کے صدر فیصل قیوم ماگرے کی قیادت میں ملنے والے وفد سے ملاقات کے دوران کہا کہ۔۔۔

 پاکستان کی بہتری تعمیر وترقی خوشحالی واستحکام وفلاح ہمارا پہلا اور آخری ایجنڈا ہونا چاہیے کیوں کہ یہ وطن کسی خاص گروہ، طبقے ، قوم و نسل کانہیں بلکہ ہم سب کے آباواجداد کی محنت وقربانیوں کاثمرہے اورہمیں اپنے آباواجداد کی وراثت کواز حدجان عزیز رکھناہے۔

