ہمایوں خان سے پی پی جی بی کے رہنمائوں کی ملاقات سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہمایوں خان سے گلگت بلتستان سے پیپلز پارٹی رہنماؤں نے ملاقات کی ملاقات میں ملکی اور گلگت بلتستان کی مجموعی سیاسی صورتحال۔۔۔
تنظیمی امور اور پارٹی حکمتِ عملی پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔رہنماؤں نے گلگت بلتستان میں پارٹی کی سرگرمیوں، عوامی رابطہ مہم اور تنظیمی مضبوطی کے حوالے سے اپنے تجاویز بھی پیش کیں ۔ پارٹی رہنماؤں کو یومِ تاسیس بھرپور جوش و جذبے سے منانے کی ہدایت کرتے ہوئے تنظیمی سطح پر مزید فعال کردار ادا کرنے پر زور دیا۔