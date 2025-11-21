صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں غفلت ہر گز برداشت نہیں کی جائے گی،ایس پی سکیور ٹی آ پر یشنز

  • اسلام آباد
پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں غفلت ہر گز برداشت نہیں کی جائے گی،ایس پی سکیور ٹی آ پر یشنز

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایس پی سکیور ٹی آ پر یشنز /ہیڈ کو اٹر زپر ی گل تر ین نے تھا نہ جا ت کے محر ران، او ایس آئیز سے میٹنگ کا انعقاد کیا۔۔۔

 تھانہ جات کی آپریشنل ڈیوٹیز کو مزید بہتر اور موثر بنانے کیلئے تما م افسران کو ہد ایا ت جا ری کر تے ہو ئے کہا کہ آپ تھانے کے محافظ ہیں آپ تھانہ جات کے تمام رجسٹرز کو چیک کریں، انہوں نے کہا کہ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں کسی بھی قسم کی غفلت و لاپرواہی ہر گز برداشت نہیں کی جائے گی۔ تھاے کے تمام انتظامات کو بہتر بنائیں اور اس میں مزید بہتری کیلئے اقدامات اٹھائیں۔ تھانہ جات کے تمام وسائل کا صحیح استعمال کریں اور تمام ریکارڈ و درست انداز میں مرتب کریں۔

