پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں غفلت ہر گز برداشت نہیں کی جائے گی،ایس پی سکیور ٹی آ پر یشنز
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایس پی سکیور ٹی آ پر یشنز /ہیڈ کو اٹر زپر ی گل تر ین نے تھا نہ جا ت کے محر ران، او ایس آئیز سے میٹنگ کا انعقاد کیا۔۔۔
تھانہ جات کی آپریشنل ڈیوٹیز کو مزید بہتر اور موثر بنانے کیلئے تما م افسران کو ہد ایا ت جا ری کر تے ہو ئے کہا کہ آپ تھانے کے محافظ ہیں آپ تھانہ جات کے تمام رجسٹرز کو چیک کریں، انہوں نے کہا کہ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں کسی بھی قسم کی غفلت و لاپرواہی ہر گز برداشت نہیں کی جائے گی۔ تھاے کے تمام انتظامات کو بہتر بنائیں اور اس میں مزید بہتری کیلئے اقدامات اٹھائیں۔ تھانہ جات کے تمام وسائل کا صحیح استعمال کریں اور تمام ریکارڈ و درست انداز میں مرتب کریں۔