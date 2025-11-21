صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیلتھ پروفیشنلز کی تعلیم، تحقیق اور انٹرپرینیورشپ پر انٹرنیشنل کانفرنس ختم

  • اسلام آباد
ہیلتھ پروفیشنلز کی تعلیم، تحقیق اور انٹرپرینیورشپ پر انٹرنیشنل کانفرنس ختم

اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)ہیلتھ پروفیشنلز کی تعلیم، تحقیق اور انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے پہلی دو روزہ انٹرنیشنل کانفرنس ہیلتھ سروسز اکیڈمی شاہپور کیمپس اسلام آباد میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوگئی۔

کانفرنس میں قومی و بین الاقوامی ماہرین، اسکالرز، محققین اور پالیسی سازوں نے شرکت کی، جنہوں نے پاکستان میں صحت کی تعلیم اور تحقیق کے مستقبل کو مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔دو روزہ بین الاقوامی کانفرنس کامسٹیک اور پرائم انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز کے اشتراک سے منعقد ہوئی، جس میں کلیدی خطابات، سائنٹیفک سیشنز اور مختلف موضوعات پر مبنی مکالماتی نشستیں شامل تھیں۔ ان سرگرمیوں کا مقصد صحت کی تعلیم کو جدید خطوط پر استوار کرنا، تحقیق کے نئے ماڈلز کو فروغ دینا اور ہیلتھ سیکٹر میں انٹرپرینیورشپ کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ترقیاتی منصوبوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ، 171 سکیمیں ناقص قرار، 149 سکیموں میں نمایاں خامیاں

ایف ڈی اے سٹی میں ڈویژنل ماڈل کالج کے سب کیمپس کا افتتاح

ڈسپوزل سٹیشنز کی پمپنگ مشینری اپ گریڈ ہو گی: ایم ڈی واسا

شہر بھر کی گرین بیلٹس میں پلانٹیشن کرنے کا حکم

جھنگ:اربن پلانٹیشن مہم کے تحت شہر میں پودے لگائے گئے

چنیوٹ:انتظامیہ پروفارمنس انڈیکیٹرز کی تکمیل کیلئے سرگرم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ