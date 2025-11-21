ہیلتھ پروفیشنلز کی تعلیم، تحقیق اور انٹرپرینیورشپ پر انٹرنیشنل کانفرنس ختم
اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)ہیلتھ پروفیشنلز کی تعلیم، تحقیق اور انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے پہلی دو روزہ انٹرنیشنل کانفرنس ہیلتھ سروسز اکیڈمی شاہپور کیمپس اسلام آباد میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوگئی۔
کانفرنس میں قومی و بین الاقوامی ماہرین، اسکالرز، محققین اور پالیسی سازوں نے شرکت کی، جنہوں نے پاکستان میں صحت کی تعلیم اور تحقیق کے مستقبل کو مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔دو روزہ بین الاقوامی کانفرنس کامسٹیک اور پرائم انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز کے اشتراک سے منعقد ہوئی، جس میں کلیدی خطابات، سائنٹیفک سیشنز اور مختلف موضوعات پر مبنی مکالماتی نشستیں شامل تھیں۔ ان سرگرمیوں کا مقصد صحت کی تعلیم کو جدید خطوط پر استوار کرنا، تحقیق کے نئے ماڈلز کو فروغ دینا اور ہیلتھ سیکٹر میں انٹرپرینیورشپ کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔