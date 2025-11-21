صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکیورٹی کے نام پر راستوں کی بند ش ،شہریوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) وزیر داخلہ محسن نقوی بری امام، قائد اعظم یونیورسٹی اور گردونواح کی آبادیوں کا اسلام آباد جانے کا راستہ فوری طور پر کھلوانے کے احکامات صادر کریں۔۔۔

 کیونکہ راستے کی بندش سے معمولات زندگی مفلوج ہو چکے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار تنویر حسین چیئرمین عوام دوست گروپ نورپور شاہاں بری امام نے اہل علاقہ سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ سکیورٹی کے نام پر اہلیان نورپور شاہاں کی زندگی کو انتظامیہ نے اجیرن بنا دیا ہے۔ جو بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کے مترادف ہے۔

