علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بین الاقوامی کانفرنس کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر
اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کیمسٹری میں حالیہ رجحانات کے موضوع پر دو روزہ ساتویں بین الاقوامی کانفرنس کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوگئی۔
اس سال کانفرنس کا مرکزی موضوع پائیدار مستقبل کے لیے کیمسٹری، تحقیق سے عملی اثرات تک رکھا گیا تھا جس نے ملکی و بین الاقوامی سطح پر سائنسی تحقیق کے نئے رجحانات کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اختتامی تقریب کی صدارت فیکلٹی آف سائنسز کے ڈین پروفیسر شیر محمد نے کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کانفرنس نہ صرف اپنے تمام مقاصد کے حصول میں کامیاب رہی بلکہ اس نے مستقبل کی تحقیق کے لیے نئی سمتوں کا واضح تعین بھی کیا۔ انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ ملک کی ترقی کے لیے پائیدار سائنسی حل تلاش کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔