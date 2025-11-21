صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موبی لنک بینک نے ڈیجیٹل اسلامی بینکاری کی بنیاد رکھ دی

  • اسلام آباد
موبی لنک بینک نے ڈیجیٹل اسلامی بینکاری کی بنیاد رکھ دی

اسلام آباد(دنیا رپورٹ)پاکستان کے صف اول کے ڈیجیٹل مائیکروفنانس بینک، موبی لنک بینک نے اسلامی بینکاری خدمات شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔۔۔

 جس کے تحت ملک بھر میں ذمہ دار اورشرعی اصولوں سے ہم آہنگ مالیاتی خدمات متعارف کی جائیں گی۔ اس بات کا اعلان ابوظہبی میں منعقدہ ویون گروپ کے سالانہ اجلاس، اگنائٹ کے دوران کیا گیا۔ اس سے قبل، بینک نے سٹیٹ بینک سے باقاعدہ اسلامک بینکنگ لائسنس حاصل کرلیا تھا۔ اس سہولت کے تحت جاز کیش بھی اسلامی مالیاتی مصنوعات متعارف کرا سکے گا۔

