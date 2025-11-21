موبی لنک بینک نے ڈیجیٹل اسلامی بینکاری کی بنیاد رکھ دی
اسلام آباد(دنیا رپورٹ)پاکستان کے صف اول کے ڈیجیٹل مائیکروفنانس بینک، موبی لنک بینک نے اسلامی بینکاری خدمات شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔۔۔
جس کے تحت ملک بھر میں ذمہ دار اورشرعی اصولوں سے ہم آہنگ مالیاتی خدمات متعارف کی جائیں گی۔ اس بات کا اعلان ابوظہبی میں منعقدہ ویون گروپ کے سالانہ اجلاس، اگنائٹ کے دوران کیا گیا۔ اس سے قبل، بینک نے سٹیٹ بینک سے باقاعدہ اسلامک بینکنگ لائسنس حاصل کرلیا تھا۔ اس سہولت کے تحت جاز کیش بھی اسلامی مالیاتی مصنوعات متعارف کرا سکے گا۔