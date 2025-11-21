صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
سی پی او کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اور سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے ،سی پی او

راولپنڈی ( خبر نگار) سی پی او سید خالد ہمدانی کی سٹی ٹریفک پولیس ہیڈکوارٹرز اور تھانہ ویسٹریج میں کھلی کچہری، سول سوسائٹی، انجمن تاجران سمیت شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت،سی پی او نے شہریوں کے مسائل سنے اور انکے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کئے ،سی پی او نے کہا کہ تھانہ میں آنے والے شہریوں کے مسائل کا فوری حل یقینی بنایا جائے ،سروس ڈیلیوری، میرٹ اور قانون کی بالا دستی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا،شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اور سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے ،انہوں نے تھانہ ویسٹریج کی بلڈنگ اور تعمیراتی کام کا جائزہ لیااور متعلقہ افسران کو جلد از جلد کام مکمل کرنے کی ہدایات دیں۔

