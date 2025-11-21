بھارہ کہو میں سوئی گیس پائپ لائن کے منصوبہ کا افتتاح
وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے افتتاح کیا ،شہریوں کا اظہار تشکر
بھارہ کہو (نمائندہ دنیا) بھارہ کہو میں سوئی گیس پائپ لائن کے بڑے منصوبے کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس کا افتتاح وفاقی وزیرِ پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کیا۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ بھارہ کہو اور گردونواح میں گیس کے کم پریشر کا دیرینہ مسئلہ اب حل ہو جائے گا۔
16 انچ ڈایا میٹر کی گیس پائپ لائن جو اسلام آباد کے دیہی علاقوں میں سب سے بڑی پائپ لائن ہے اس منصوبے پر تقریباً 71 کروڑ روپے کی خطیر لاگت آئی ہے جس کے لیے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کا مشکور ہوں جنہوں نے اس منصوبے کے لیے فنڈ مہیا کیا جس کے بعد علاقے میں گیس کا دباؤ بہتر ہوگا اور گھریلو صارفین کو سردیوں میں درپیش مشکلات میں کمی واقع ہو گی۔
جی ایم سوئی گیس عدنان احمد نے کہا کہ بہارہ کہو میں نئی پائپ لائن سے گیس پریشر کا مسلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا جس سے صارفین کی مشکلات میں کمی ہو گی ، راجہ واحد کیانی نے وزیراعظم ، طارق فضل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ذاتی دلچسپی لے کر کام مکمل کرایا ۔ تقریب میں چوہدری رفعت ، راجہ مستنصر ، ملک اشتیاق ، راجہ انیس ، محمد نوید عباسی، چوہدری کامران اور دیگر نے شرکت کی اور وزیر اعظم اور وفاقی وزیر کا شکریہ ادا کیا ۔