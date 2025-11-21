سی سی ڈی کی بہتر حکمت عملی، جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئی ،شازیہ رضوان
راولپنڈی(نیوز رپورٹر)پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات و ثقافت پنجاب شازیہ رضوان نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق۔۔۔
کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ (سی سی ڈی) صوبے بھر میں جرائم کی بیخ کنی اور سماجی امن کے قیام میں اہم اور مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔ سی سی ڈی کی بہتر حکمت عملی اور مربوط کارروائیوں کے باعث صوبے میں جرائم کی شرح میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے دورہ سی سی ڈی آفس راولپنڈی کے موقع پر کیا۔