آج بچوں کو پولیو سے بچائیں، کل صحت مند پاکستان بنائیں، عائشہ فاروق
اسلام آباد(نیوز رپورٹر)وزیراعظم کی فوکل پرسن برائے انسدادِ پولیو عائشہ رضا فاروق نے بچوں کے عالمی دن کے موقع پر پیغام میں کہا کہ بچوں کا عالمی دن ہر بچے کو پولیو سے محفوظ رکھنے کی قومی ذمہ داری کو اجاگر کرتا ہے۔
بچوں کے عالمی دن پر، پاکستان تمام بچوں کے لیے پولیو سے پاک مستقبل کے عزم کو دوہراتا ہے، پاکستان کے بچے تب ہی ترقی کر سکتے ہیں جب وہ پولیو سے محفوظ ہوں، آج بچوں کو پولیو سے بچائیں، کل کا مضبوط اور صحت مند پاکستان یقینی بنائیں۔