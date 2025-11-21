سی ڈی اے ورکنگ پارٹی کا اجلاس، 2 منصوبوں کی منظوری
اسلام آباد کنونشن، ایکسپو اور ایگزیبیشن سینٹر کیلئے 19.371 ارب کا پی سی ون منظور پیدل چلنے والوں کیلئے6سٹیل پلوں کیلئے 574.682 ملین کی منظوری دی گئی
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت 78ویں ڈویلپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس ہوا۔ دارالحکومت کیلئے اہم منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ اسلام آباد کنونشن، ایکسپو اور ایگزیبیشن سینٹر کی تعمیر کے منصوبہ کا 19.371 ارب روپے کا پی سی ون ،مختلف مقامات پر 6سٹیل کے پیدل چلنے والوں کیلئے پُل تعمیر کرنے کا منصوبہ 574.68 ملین روپے کی لاگت سے منظور کیا گیا۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ یہ منصوبے اسلام آباد کی ترقی اور شہریوں کی سہولیات میں بہتری کیلئے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔
انہوں نے ہدایت کی کہ ان منصوبوں کو مقررہ وقت کے اندر مکمل کرنے کیلئے مؤثر اقدامات کئے جائیں اور معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے ۔ ادھر چیئرمین نے متعلقہ حکام کے ہمراہ شاہین چوک انڈر پاس منصوبے کا دورہ کیا۔ منصوبے کے مختلف سیکشنز پر جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا۔ممبر انجینئرنگ اور متعلقہ افسران نے چیئرمین سی ڈی اے کو منصوبے کے تعمیراتی کاموں میں ہونے والی پیشرفت پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ شاہین چوک انڈر پاس منصوبے کے گرڈرز کا کام مکمل کرلیا گیا ہے ۔ ادھر چیئرمین سے ممبران قومی اسمبلی انجم عقیل اور ملک ابرار کی سی ڈی اے ہیڈکوارٹرز میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں اسلام آباد کے شہری مسائل کے حل اور بلدیاتی سہولیات میں بہتری پر گفتگو کی گئی۔