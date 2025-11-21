صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسمیاتی بقا کے ساتھ کھڑے، ہر صورت یقینی بنائینگے، مصدق ملک

  • اسلام آباد
جنگلات کی بحالی، شجرکاری کے فروغ میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں، ویڈیو خطاب

 اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)وزیرِ موسمیاتی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آہنگی مصدق ملک نے کہا ہے کہ پاکستان نے اپ سکیلنگ گرین پاکستان پروگرام کے تحت جنگلات کی بحالی، شجرکاری کے فروغ اور ماحولیاتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے کوپ 30میں منعقدہ سائیڈ ایونٹ میں خصوصی ویڈیو پیغام کے ذریعے خطاب کیا۔

مصدق ملک نے کہا کہ عالمی موسمیاتی مباحثوں کا مرکز گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج ہے ، جنہیں بنیادی طور پر کاربن ڈائی آکسائیڈ کے معیارات کے ذریعے ناپا جاتا ہے ۔ انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ اصل ضرورت کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں کمی اور ایسے قدرتی نظاموں کے فروغ کی ہے جو بڑے پیمانے پر کاربن کو جذب کرسکیں۔ ہم دنیا بھر کے تمام جنگلات کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ ہم موسمیاتی بقا کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم اسے ہر صورت محفوظ رکھیں گے ،تقریب میں وزارت کی تیار کردہ دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی ۔

