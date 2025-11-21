پاک آسڑیلیا کا مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم
آسٹریلوی وفد کی وفاقی وزیر قیصر شیخ سے ملاقات، دوطرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال
اسلام آباد(نامہ نگار)وفاقی وزیر سرمایہ کاری قیصر احمد شیخ سے آسٹریلوی وفد نے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان اور آسٹریلیا گفتگو جاری رکھنے کے لئے پر عزم ہے ۔دونوں اطراف نے متوازن سرمایہ کاری فریم ورک کی تشکیل کا عزم دہرایا۔وفاقی وزیر نے دونوں ممالک کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ جدید معاہدہ مستقبل میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع فراہم کرے گا، پاکستان اور آسٹریلیا دیرینہ تعلقات رکھتے ہیں۔ کرکٹ سمیت متعدد شعبوں میں دوستی قابلِ فخر، اسلام آباد راؤنڈ دوطرفہ سرمایہ کاری ،تعلقات کو مضبوط بنانے کی جانب اہم سنگِ میل ہوگا۔