امتحانی نظام میں ڈیجیٹلائزیشن اور ٹیکنالوجی کے انضمام سے متعلق تربیتی ورکشاپ ختم

  • اسلام آباد
امتحانی نظام میں ڈیجیٹلائزیشن اور ٹیکنالوجی کے انضمام سے متعلق تربیتی ورکشاپ ختم

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر) امتحانی نظام میں ڈیجیٹلائزیشن اور ٹیکنالوجی کے انضمام سے متعلق پانچ روزہ قومی تربیتی ورکشاپ فیڈرل تعلیمی بورڈ اسلام آباد میں اختتام پذیر ہوگئی۔

 اختتامی تقریب کی صدارت چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی فقیر محمد لاکو نے کی۔ چیئرمین فیڈرل بورڈ ڈاکٹر اکرام نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ فیڈرل بورڈ پاکستان کے تمام امتحانی بورڈز کو آئی ٹی اور سافٹ ویئر سے متعلق معاملات میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا رہے گا۔ 

