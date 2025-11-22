غیر قانونی یو ٹرنز فوری بند کر کے رپورٹ پیش کی جائے ،ڈی سی چکوال
چکوال( نامہ نگار ) ڈپٹی کمشنر سارہ حیات کی زیرِ صدارت ایکسیڈنٹ ریویو کمیٹی کا اجلاس ہوا، اجلاس میں حالیہ سنگین ٹریفک حادثات کے تناظر میں متعلقہ محکموں کی جانب سے روڈ سیفٹی کیلئے ضروری اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔
اجلاس میں ڈپٹی کمشنر نے چکوال تا مندرہ ، چکوال تا سوہاوہ روڈ پر لوگوں کی طرف سے میڈینز کو کاٹ کر بنائے گئے غیر قانونی یو ٹرنز کا سخت نوٹس لیا اور ہائی وے کے متعلقہ افسران کو سختی سے ہدایت کی کہ ان غیر قانونی یو ٹرنز کو فوری طور پر بند کر کے رپورٹ پیش کی جائے ۔