اسلام آباد پولیس کی فلاح و بہبود سے متعلق خصوصی میٹنگ ،اہم فیصلے

  • اسلام آباد
اسلام آباد پولیس کی فلاح و بہبود سے متعلق خصوصی میٹنگ ،اہم فیصلے

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصررضوی نے ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرز ملک جمیل ظفر اور اے آئی جی لیگل طاہر کاظم اور دیگر سے میٹنگ کی۔۔۔

 اس موقع پر آئی جی نے پولیس افسران کی فلاح و بہبود کے اقدامات کو تیز کرنے اور اہم مقدمات میں تفتیشی افسران کی قانونی معاونت کے حوالے سے خصوصی احکامات جاری کئے ،انہوں نے پولیس فورس کی استعداد کار میں اضافہ، دستیاب وسائل کے مؤثر استعمال، لاجسٹک سپورٹ کے بہتر انتظامات اور جاری خصوصی منصوبہ جات کی پیش رفت کا جائزہ لیا ۔

