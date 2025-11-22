اسلام آباد پولیس کی فلاح و بہبود سے متعلق خصوصی میٹنگ ،اہم فیصلے
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصررضوی نے ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرز ملک جمیل ظفر اور اے آئی جی لیگل طاہر کاظم اور دیگر سے میٹنگ کی۔۔۔
اس موقع پر آئی جی نے پولیس افسران کی فلاح و بہبود کے اقدامات کو تیز کرنے اور اہم مقدمات میں تفتیشی افسران کی قانونی معاونت کے حوالے سے خصوصی احکامات جاری کئے ،انہوں نے پولیس فورس کی استعداد کار میں اضافہ، دستیاب وسائل کے مؤثر استعمال، لاجسٹک سپورٹ کے بہتر انتظامات اور جاری خصوصی منصوبہ جات کی پیش رفت کا جائزہ لیا ۔