کنٹرولر امتحانات کا مختلف سینٹرز کا دورہ ،انتظامات کا جائزہ لیا

  • اسلام آباد
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)کنٹرولر امتحانات تعلیمی بورڈ راولپنڈی تنویر اصغر نے امتحان انٹرمیڈیٹ پارٹ ون سیکنڈ اینول کے سلسلہ میں گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج ڈھوک کالا خان ، گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری سکول ڈھوک کشمیریاں ۔۔۔

 گورنمنٹ بوائز ہائی سکول ڈھوک کشمیریاں اور گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار بوائز پن وال روڈ چکوال کے امتحانی مراکز کے ساتھ ساتھ متعلقہ مارکنگ سینٹرز کے ہنگامی دورے کئے ۔ امتحانی کمروں اور مارکنگ سینٹرز میں سی سی ٹی وی کیمروں کی فعالیت، سکیورٹی انتظامات، پیپر چیکنگ کے نظام اور امتحانی ایس او پیز پر عملدرآمد کا جائزہ لیا۔ 

