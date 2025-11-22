صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امین فہیم کی سیاسی جدوجہد ،عوامی خدمت روشن مثال ،ہمایوں خان

  • اسلام آباد
اسلام آباد(ستاف رپورٹر) پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہمایوں خان نے پارٹی کے رہنما مخدوم امین فہیم مرحوم کی برسی پر پر اُنہیں خراجِ عقیدت پیش کرتا ہوں، مخدوم امین فہیم کی پوری سیاسی جدوجہد جمہوریت، عوامی خدمت، اصول پسندی اور وفاداری کی روشن مثال ہے ۔

