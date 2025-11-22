امین فہیم کی سیاسی جدوجہد ،عوامی خدمت روشن مثال ،ہمایوں خان
اسلام آباد(ستاف رپورٹر) پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہمایوں خان نے پارٹی کے رہنما مخدوم امین فہیم مرحوم کی برسی پر پر اُنہیں خراجِ عقیدت پیش کرتا ہوں، مخدوم امین فہیم کی پوری سیاسی جدوجہد جمہوریت، عوامی خدمت، اصول پسندی اور وفاداری کی روشن مثال ہے ۔
