دہشتگردوں کیخلاف کارروائی ، راستے کھولے جائیں ،کرم یکجہتی کونسل

  • اسلام آباد
جن کے نقصانات ہوئے انہیں معاوضہ دیا جائے ،ناصر حسین اور دیگر کی پریس کانفرنس

اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے )کرم یکجہتی کونسل کے جنرل سیکرٹری ناصر حسین نے مطالبہ کیا ہے کہ ضلع کرم کے راستوں کو محفوظ بنا کرآمدو رفت کیلئے کھولا جائے۔ بے گناہ لوگوں پر قائم ایف آئی آر کو فی الفور ختم کیا جائے اور حقیقی مجرموں ،شرپسند عناصر بالخصوص فتنہ الخوارج اور انکے سہولتکاروں کیساتھ سختی سے نمٹا جائے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے ، جن لوگوں کے جانی اور مالی نقصانات ہوئے ہیں انہیں جلد ازجلد معاوضہ دیا جائے ، ان خیالات کا اظہار رکن قومی اسمبلی انجینئرحمید حسین، ماسٹر جمال، حاجی نظام و دیگر کے ہمراہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا ۔

