ہاؤ س ہولڈ سروے میں تیزی،24 گھنٹے میں 1,754فیملیز کا ڈیٹا حاصل
شہریوں کی بھرپور شرکت، 485 افراد نے خود موبائل ایپ پر ڈیٹا اپلوڈ کیا
اسلام آباد (این این آئی) اسلام آباد میں ہاؤ س ہولڈ سروے تیزی سے جاری ہے اور شہریوں کی بڑی تعداد ضلعی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے ۔ موبائل ایپ کے ذریعے خود ڈیٹا اپلوڈ کرنے کا عمل بھی بڑھ گیا ہے ۔ گزشتہ روز 485 شہریوں نے ایپ پر خود ڈیٹا اپلوڈ کیا جبکہ مجموعی طور پر 1,754 فیملیز سے ریکارڈ حاصل کیا گیا۔وفاقی دارالحکومت میں اب تک 8,145 فیملیز کا ڈیٹا درج کیا جا چکا ہے ۔ترجمان کے مطابق 2,592 فیملیز نے خود موبائل ایپ کے ذریعے اپنے کوائف درج کیے ، جبکہ سروے ٹیمز نے 5,553 فیملیز سے ریکارڈ جمع کیا۔