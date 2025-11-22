صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

15روز میں 9خطرناک گینگز کے 20ملزم گرفتار

  • اسلام آباد
ملزمان کے قبضے سے 2کر وڑ سے زائد کے زیورات، نقدی اور ما ل مسروقہ برآمد جرائم پیشہ عناصرکیخلاف بلاتفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ،ڈی آئی جی کی پریس کانفرنس

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس و رابر ی ڈکیتی یو نٹ پولیس ٹیمو ں نے گزشتہ 15دنوں کے دوران نو خطرناک گینگز کے 20 ملزمان گرفتار کیے ، گرفتار ملزمان کے قبضے سے 02کر وڑ روپے سے زائد کے طلائی زیورات، نقدی اور ما ل مسروقہ برآمد ،جبکہ کل36مقدمات کو میرٹ پر یکسو کیا گیا ہے ۔ ڈی آئی جی جو اد طارق نے رابری ڈکیتی یو نٹ کی سنگین جر ائم میں ملوث ملزمان کی گرفتار ی اور ما ل مسروقہ کی برآمد گی کے حو الے سے ریسکیو 15فیلڈ آ فس میں پریس کا نفرنس کی، انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس کا وفاقی دارالحکومت میں جرائم پیشہ عناصرکیخلاف بلاتفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ، جس سے شہر میں ڈکیتی و دیگر سنگین جر ائم میں خا طر خواہ کمی واقع ہو ئی ہے ،وارداتوں میں چھینا اور لو ٹا گیا ما ل مسروقہ مدعی مقدما ت کے حو الے کیا۔

