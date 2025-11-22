15روز میں 9خطرناک گینگز کے 20ملزم گرفتار
ملزمان کے قبضے سے 2کر وڑ سے زائد کے زیورات، نقدی اور ما ل مسروقہ برآمد جرائم پیشہ عناصرکیخلاف بلاتفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ،ڈی آئی جی کی پریس کانفرنس
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس و رابر ی ڈکیتی یو نٹ پولیس ٹیمو ں نے گزشتہ 15دنوں کے دوران نو خطرناک گینگز کے 20 ملزمان گرفتار کیے ، گرفتار ملزمان کے قبضے سے 02کر وڑ روپے سے زائد کے طلائی زیورات، نقدی اور ما ل مسروقہ برآمد ،جبکہ کل36مقدمات کو میرٹ پر یکسو کیا گیا ہے ۔ ڈی آئی جی جو اد طارق نے رابری ڈکیتی یو نٹ کی سنگین جر ائم میں ملوث ملزمان کی گرفتار ی اور ما ل مسروقہ کی برآمد گی کے حو الے سے ریسکیو 15فیلڈ آ فس میں پریس کا نفرنس کی، انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس کا وفاقی دارالحکومت میں جرائم پیشہ عناصرکیخلاف بلاتفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ، جس سے شہر میں ڈکیتی و دیگر سنگین جر ائم میں خا طر خواہ کمی واقع ہو ئی ہے ،وارداتوں میں چھینا اور لو ٹا گیا ما ل مسروقہ مدعی مقدما ت کے حو الے کیا۔