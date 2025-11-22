صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑواں شہروں میں آپریشن ،36غیر قانونی افغان باشندے گرفتار

  • اسلام آباد
جڑواں شہروں میں آپریشن ،36غیر قانونی افغان باشندے گرفتار

2269 افراد،1433گھر ،9گاڑیوں ،28موٹر سائیکلز ،3بس سٹینڈ کی چیکنگ کوائف کرایہ داری کا اندراج نہ کروانے والے 25افراد کیخلاف مقدمات،5تھانے منتقل

اسلام آباد ،راولپنڈی (خصوصی رپورٹر،خبر نگار )اسلام آباد پولیس نے تھانہ شالیمار کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران کے دوران134 افراد،47گھروں، 9گاڑیوں اور 28موٹر سائیکلوں کو چیک کیا جبکہ جانچ پڑتال کیلئے 5 مشکوک افراد کوتھانہ جا ت منتقل کیا گیا۔ ایس ایس پی آ پر یشنز نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنااور شہر بھرمیں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے ۔ راولپنڈی پولیس کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشنز،سرچ آپریشنز میں 1386گھر،954 دوکانیں، 27ہوٹل ،02 ہاسٹل اور مجموعی طور پر 2135افراد کے کوائف کو چیک کیا گیا،سرچ آپریشنز کے دوران 36غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو حراست میں لیا گیا، سرچ آپریشنز کے دوران، 1سرائے ،03 بس/ ٹرک سٹینڈ اور کرایہ داروں کے کوائف کی بھی چیکنگ کی گئی،کوائف کرایہ داری کا اندراج نہ کروانے والے افراد کے خلاف 25 مقدمات اور ناجائز اسلحہ برآمد ہونے والے ایک شخص کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ 

