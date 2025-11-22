ڈینگی کیسز میں کمی کا رحجان جاری ،24گھنٹے میں صرف 3کیس
مختلف ہسپتالوں میں اب تک مجموعی طور پر 9مریض زیر علاج ،فوگنگ ،سپرے جاری
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)اسلام آباد میں ڈینگی کیسز کم ترین سطح پر برقرار ہیں، ضلعی ٹیموں کی جانب سے شہر بھر کے مختلف حساس مقامات پر 309 پوائنٹس پر فوگنگ آپریشن مکمل کیا گیا، انسدادِ ڈینگی ٹیموں نے ایک روز میں 26 ہزار سے زائد مقامات کی موثر مانیٹرنگ، گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہر بھر سے ڈینگی کے 3 کیسز رپورٹ ہوئے ۔ رپورٹ کے مطابق دیہی زونز سے 1 جبکہ شہری زونز سے 2 مریضوں کی تصدیق ہوئی، شہر بھر کے مختلف ہسپتالوں میں اب تک مجموعی طور پر 9 مریض زیر علاج ہیں، سرویلنس کے دوران اوپن ایریاز میں 36 مثبت لاروا پوائنٹس کی نشاندہی کی گئی، رپورٹ کے مطابق کمرشل ہاٹ اسپاٹس میں مسلسل صفر کیسز برقرارہے ، ڈینگی سرویلنس میں ایک نیگیٹو سائٹ ملی جسے ٹیموں نے فوری طور پر کلیئر کر دیا، رپورٹ کے مطابق رہائشی گھروں میں 67 مقامات پر ٹارگٹڈ اسپرے کر کے ممکنہ خطرات کم کیے گئے کیسز میں کمی ضلعی ٹیموں کی مسلسل محنت اور بروقت کارروائی کا نتیجہ ہے ۔