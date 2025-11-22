شریف اکیڈمی جرمنی، فرانس کے زیر اہتمام علامہ اقبالؒ کی سالگرہ شایانِ شان طریقے سے منائی گئی
اسلام آباد(دنیارپورٹ)شاعرِ مشرق، علامہ محمد اقبالؒ کی 148ویں سالگرہ شریف اکیڈمی جرمنی، فرانس کے زیرِ اہتمام عقیدت، احترام کے ساتھ منائی گئی۔
تقریب ایگزیکٹو ڈائریکٹر یورپ روحی بانو نے نہایت خوبصورتی اور فکری گہرائی کے ساتھ آرگنائز کی، جس میں پاکستانی کمیونٹی کی ممتاز خواتین نے بھرپور شرکت کی۔یورپ میں پہلی بار تاریخی اور فکری ٹیبلوز کی شاندار پیشکش، ٹیبلوز کی ہدایت کاری محترمہ روحی بانو نے خود انجام دی، جنہوں نے اس تخلیقی پیشکش کے ذریعے یورپ میں مقیم پاکستانی بچوں کو اپنی تاریخ اور تہذیبی ورثے سے روشناس کرانے کا بیڑا اٹھایا۔