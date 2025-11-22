صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شریف اکیڈمی جرمنی، فرانس کے زیر اہتمام علامہ اقبالؒ کی سالگرہ شایانِ شان طریقے سے منائی گئی

  • اسلام آباد
شریف اکیڈمی جرمنی، فرانس کے زیر اہتمام علامہ اقبالؒ کی سالگرہ شایانِ شان طریقے سے منائی گئی

اسلام آباد(دنیارپورٹ)شاعرِ مشرق، علامہ محمد اقبالؒ کی 148ویں سالگرہ شریف اکیڈمی جرمنی، فرانس کے زیرِ اہتمام عقیدت، احترام کے ساتھ منائی گئی۔

 تقریب ایگزیکٹو ڈائریکٹر یورپ روحی بانو نے نہایت خوبصورتی اور فکری گہرائی کے ساتھ آرگنائز کی، جس میں پاکستانی کمیونٹی کی ممتاز خواتین نے بھرپور شرکت کی۔یورپ میں پہلی بار تاریخی اور فکری ٹیبلوز کی شاندار پیشکش، ٹیبلوز کی ہدایت کاری محترمہ روحی بانو نے خود انجام دی، جنہوں نے اس تخلیقی پیشکش کے ذریعے یورپ میں مقیم پاکستانی بچوں کو اپنی تاریخ اور تہذیبی ورثے سے روشناس کرانے کا بیڑا اٹھایا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن