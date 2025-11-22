چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے طلبہ کی انگریزی مہارتوں کی جانچ کیلئے برٹش کونسل اور آئی کیپ کا اشتراک
اسلام آباد(دنیا رپورٹ )برٹش کونسل اور انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی تیاری کرنے والے آئی کیپ کے طلبہ کیلئے انگریزی زبان کی جانچ اور ابلاغی مہارتوں کو بہتر بنانے کیلئے ایک نئی تعلیمی شراکت کی بنیاد رکھی ہے ۔
شراکت داری کے تحت، آئی کیپ کے طلبہ اب اپنی انگریزی زبان کی جانچ برٹش کونسل کے عالمی سطح پر تسلیم شدہ ٹیسٹنگ سسٹم اپیٹس کے ذریعے دیں گے ، جو کامن یورپیئن فریم ورک آف ریفرنس فار لینگوئجز سے ہم آہنگ ہے ۔ برٹش کونسل پاکستان کے کنٹری ڈائریکٹر جیمز ہیمپسن نے کہا مؤثر ابلاغ پیشہ ورانہ کامیابی کی بنیاد ہے ۔ اس شراکت داری کے ذریعے ہم نوجوان اکاؤنٹنٹس کو وہ زبان کی مہارتیں فراہم کر رہے ہیں جن کی انہیں عالمی معیشت میں جڑنے ، تعاون کرنے اور قیادت کرنے کیلئے ضرورت ہے ۔