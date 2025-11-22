صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے طلبہ کی انگریزی مہارتوں کی جانچ کیلئے برٹش کونسل اور آئی کیپ کا اشتراک

  • اسلام آباد
اسلام آباد(دنیا رپورٹ )برٹش کونسل اور انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی تیاری کرنے والے آئی کیپ کے طلبہ کیلئے انگریزی زبان کی جانچ اور ابلاغی مہارتوں کو بہتر بنانے کیلئے ایک نئی تعلیمی شراکت کی بنیاد رکھی ہے ۔

شراکت داری کے تحت، آئی کیپ کے طلبہ اب اپنی انگریزی زبان کی جانچ برٹش کونسل کے عالمی سطح پر تسلیم شدہ ٹیسٹنگ سسٹم اپیٹس کے ذریعے دیں گے ، جو کامن یورپیئن فریم ورک آف ریفرنس فار لینگوئجز سے ہم آہنگ ہے ۔ برٹش کونسل پاکستان کے کنٹری ڈائریکٹر جیمز ہیمپسن نے کہا مؤثر ابلاغ پیشہ ورانہ کامیابی کی بنیاد ہے ۔ اس شراکت داری کے ذریعے ہم نوجوان اکاؤنٹنٹس کو وہ زبان کی مہارتیں فراہم کر رہے ہیں جن کی انہیں عالمی معیشت میں جڑنے ، تعاون کرنے اور قیادت کرنے کیلئے ضرورت ہے ۔ 

