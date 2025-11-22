صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی سے سیالکوٹ ، نارووال سیکشن پر ریل کار کی بحالی کا مطالبہ

  • اسلام آباد
راولپنڈی سے سیالکوٹ ، نارووال سیکشن پر ریل کار کی بحالی کا مطالبہ

راولپنڈی(نیوزرپورٹر )وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی تو جہ مبذول کرواتے ہو ئے سیالکوٹ ، نارووال ، پسرور اور دیگر ملحقہ علاقوں کے مکینوں نے راولپنڈی سے سیالکوٹ ، نارووال سیکشن پر ریل کار کی سروس کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 وفاقی وزیر کے نام تحریری درخواست میں احمد علی چوہدری اور دیگر نے کہا ہے کہ کچھ عرصہ قبل مذکورہ ترین بند کردی گئی جس کی تاحال بحالی نہ ہو سکنے کی وجہ سے جڑواں شہرو ں اور سیالکوٹ ناروال اور دیگر ملحقہ علاقوں کے مکینوں کا بذریعہ ٹرین سفر ختم ہو کر رہ گیا ہے ۔

