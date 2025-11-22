امن او امان کی بحالی کیلئے ہر ممکن اقدامات کئے جائیں ،آئی جی
غیر قانی مقیم غیر ملکیوں کیخلاف بلاتفریق کارروائی ،چیکنگ سخت کی جائے
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصررضوی کی زیر صدارت کمانڈرز کانفرنس کا انعقادہوا، کانفرنس میں اسلام آباد پولیس کے تمام ڈی آئی جیز ، اے آئی جیز،ایس ایس پیز، ایس پیز اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی، آئی جی نے تمام افسران کو احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ امن وامان کے قیام کیلئے تمام تر وسائل کو بروئے کا ر لایا جائے ، مشکوک عناصر اورکی نگرانی کیلئے سیف سٹی اسلام آباد کی ڈیجیٹل سرویلنس کو مزید بہتر بنایا جائے اور اس کے استعمال کو یقینی بناتے ہوئے شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کی سرویلنس کی جائے ،جبکہ کیپیٹل ایلیٹ فورس کی استعداد کو مزید بڑھانے کیلئے اسکی ٹریننگ کو جدید دور کے تقاضوں کے عین مطابق کی جائے تاکہ کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال پر بروقت قابو پانے میں یہ فورس کلیدی کردار ادا کرسکے .
انہوں نے اسلام آباد پولیس کے افسران کی پیشہ ورانہ استعداد کار کو مزید بڑھانے اور ان کی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانے کیلئے نئے تربیتی کورسز کروانے کی ہدایت کی تاکہ پولیس افسران بہتر انداز میں اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریاں انجام دے سکیں ،انہوں نے مزید کہا کہ وفاقی دارالحکومت میں ٹریفک کے مربوط نظام کو برقراررکھنے کیلئے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں اور کسی بھی قسم کی ایمرجنسی کے دوران شہریوں کو فوری متبادل راستے مہیا کئے جائیں تاکہ وہ ہرقسم کی دشواری سے محفوظ ر ہ سکیں۔،جبکہ شہر بھر میں مشکوک اورجرائم پیشہ عناصر کے سدباب کو یقینی بنانے کیلئے مختلف تھانہ جات کے حدود میں سرچ آپریشنز کا سلسل جاری رکھا جائے ،انہوں نے تمام افسران کو موجودہ نفری کے بہتر اور موثر استعمال کو یقینی بنانے کی ہدایت کی تاکہ بہتر نتائج حاصل کیے جاسکیں،انہوں نے وفاقی دارالحکومت میں غیر قانی طریقے سے مقیم غیر ملکیوں کیخلاف بلاتفریق قانونی کارروائیوں کی ہدایت کی تاکہ امن وامان کی فضاء کو برقراررکھتے ہوئے قانون کے نفاذ کو مساوی بنیادوں پر برقرار رکھا جاسکے ۔