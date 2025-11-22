صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی ڈی اے بورڈکا اجلاس ،عارضی کھوکھوں سمیت اہم فیصلے

  • اسلام آباد
سی ڈی اے بورڈکا اجلاس ،عارضی کھوکھوں سمیت اہم فیصلے

کام کو تیز کرنے کیلئے تمام شعبہ جات کے ڈائریکٹر جنرل کی کمیٹی تشکیل دی جائے گیگارڈینیا حب میں فروخت ہونیوالے پودوں کی قیمتوں میں پہلی بار نظر ثانی کا فیصلہ

 اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت بورڈ کا 17واں اجلاس ہوا۔ متعدد ایجنڈا آئٹمز کو زیر بحث لاکر فیصلے کئے گئے ۔ اسلام آباد میں عارضی لائسنس یافتہ سٹالز اور کیوسکس کا معاملہ ہائیکورٹ کے احکامات کی روشنی پلانگ ونگ نے سی ڈی اے بورڈ کو پیش کیا۔ پلاننگ ونگ کو ہدایت کی گئی کہ وہ اس ضمن میں واضح پالیسی مرتب کرکے پیش کریں۔ پی اے سی کی ذیلی کمیٹی کی ہدایات کے مطابق اسلام آباد لینڈ ڈسپوزل ریگولیشنز 2005 (آئی ایل ڈی آر) میں ترامیم کی تجاویز پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تمام شعبہ جات کے ڈائریکٹر جنرل پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ یہ کمیٹی مختلف شعبوں کے طریقہ کار اور امور میں تاخیر اور رکاوٹوں کی نشاندہی کرکے ان کو دور کرے گی۔

اسلام آباد پارکس اینڈ ہارٹیکلچر ایجنسی ریگولیشنز کے قیام کے حوالے سے وفاقی کابینہ کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں \\\"گارڈینیا حب\\\" میں فروخت ہونے والے پودوں کی قیمتوں میں 2005ء کے بعد پہلی بار نظر ثانی کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی طرح اداروں اور سی ایس آر کے تحت پودوں کو خریدنے کے حوالے سے خصوصی رعایت دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔فیڈرل ایمپلائز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے زیر اہتمام \\\"جناح گارڈن (فیز ٹو)\\\" کیلئے (این او سی) جاری کرنے کے معاملے پر سی ڈی اے بورڈ نے ایک ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن