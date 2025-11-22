سی ڈی اے بورڈکا اجلاس ،عارضی کھوکھوں سمیت اہم فیصلے
کام کو تیز کرنے کیلئے تمام شعبہ جات کے ڈائریکٹر جنرل کی کمیٹی تشکیل دی جائے گیگارڈینیا حب میں فروخت ہونیوالے پودوں کی قیمتوں میں پہلی بار نظر ثانی کا فیصلہ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت بورڈ کا 17واں اجلاس ہوا۔ متعدد ایجنڈا آئٹمز کو زیر بحث لاکر فیصلے کئے گئے ۔ اسلام آباد میں عارضی لائسنس یافتہ سٹالز اور کیوسکس کا معاملہ ہائیکورٹ کے احکامات کی روشنی پلانگ ونگ نے سی ڈی اے بورڈ کو پیش کیا۔ پلاننگ ونگ کو ہدایت کی گئی کہ وہ اس ضمن میں واضح پالیسی مرتب کرکے پیش کریں۔ پی اے سی کی ذیلی کمیٹی کی ہدایات کے مطابق اسلام آباد لینڈ ڈسپوزل ریگولیشنز 2005 (آئی ایل ڈی آر) میں ترامیم کی تجاویز پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تمام شعبہ جات کے ڈائریکٹر جنرل پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ یہ کمیٹی مختلف شعبوں کے طریقہ کار اور امور میں تاخیر اور رکاوٹوں کی نشاندہی کرکے ان کو دور کرے گی۔
اسلام آباد پارکس اینڈ ہارٹیکلچر ایجنسی ریگولیشنز کے قیام کے حوالے سے وفاقی کابینہ کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں \\\"گارڈینیا حب\\\" میں فروخت ہونے والے پودوں کی قیمتوں میں 2005ء کے بعد پہلی بار نظر ثانی کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی طرح اداروں اور سی ایس آر کے تحت پودوں کو خریدنے کے حوالے سے خصوصی رعایت دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔فیڈرل ایمپلائز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے زیر اہتمام \\\"جناح گارڈن (فیز ٹو)\\\" کیلئے (این او سی) جاری کرنے کے معاملے پر سی ڈی اے بورڈ نے ایک ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا۔