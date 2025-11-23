صوبائی وزیر زراعت عاشق کرمانی کا بارانی یونیورسٹی کا دورہ
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)وزیر زراعت پنجاب عاشق حسین کرمانی نے سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار سہو کے ہمراہ پیر مہر علی شاہ بارانی زرعی یونیورسٹی کا دورہ کیا۔
وزیرِ زراعت اور سیکرٹری زراعت نے یونیورسٹی کے اہم تحقیقی اور جدت پر مبنی مراکز کا دورہ کیا جن میں سینٹر فار پریسیژن ایگریکلچر، پاک چین تحقیق و ترقی مرکز برائے جدید زراعت و مؤثر آبی ٹیکنالوجیز اور گرین اے آئی ہائیڈروپونک یونٹ شامل ہیں۔ اس موقع پر وزیرِ زراعت کی صدارت میں ایک اہم اجلاس بھی منعقد ہوا جس میں وائس چانسلر ڈاکٹر قمرالزمان نے جاری منصوبوں اور ٹیکنالوجی پر مبنی اقدامات پر بریفنگ دی۔