راولپنڈی پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز میں کریمنل جسٹس سسٹم سے متعلق آگاہی ورکشاپ کا انعقاد

  • اسلام آباد
راولپنڈی (اے پی پی) آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن کے تحت راولپنڈی پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز میں کریمنل جسٹس سسٹم سے متعلق آگاہی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔

 جس میں قائداعظم یونیورسٹی کے طلبا و طالبات نے شرکت کی۔ ورکشاپ کے دوران ڈی ایس پی آر آئی بی مرزا زمان رضا، ڈی ایس پی ایڈمن اور انسپکٹر ہومی سائیڈ انوسٹی گیشن یونٹ نے طلبا و طالبات کو پولیس ورکنگ، تفتیش کے مراحل اور پولیسنگ کے مختلف شعبوں پر لیکچرز دیئے ۔ شرکا کو پولیس اسٹیشن کی ورکنگ، قانونی کارروائی اور عدالتی عمل سے آگاہ کیا گیا تاکہ وہ کریمنل جسٹس سسٹم کی عملی اہمیت کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔

