قتل بالسبب کے مقدمے کا فیصلہ مقتولہ کے لواحقین کو دیت ادا کرنیکا حکم

  • اسلام آباد
راولپنڈی (اے پی پی) راولپنڈی کی مقامی عدالت نے قتل بالسبب کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے مجرم سکندر خان کو مقتولہ کے لواحقین کو 67 لاکھ 57 ہزار 902 روپے دیت ادا کرنے کا حکم دے دیا۔

مقدمہ جولائی 2023 میں تھانہ رتہ امرال میں درج ہوا تھا جب مجرم کی فائرنگ سے ایک شادی شدہ خاتون جاں بحق ہو گئی تھیں۔ عدالت نے شواہد اور کیس کے حقائق کی روشنی میں مجرم کو دیت ادا کرنے کا حکم سنایا۔ فیصلے کے بعد مقتولہ کے ورثا کو قانونی طور پر دیت کی رقم کی ادائیگی یقینی بنائی جائے گی۔

