صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ستھرا پنجاب ،صفائی اور عوامی سہولتوں کی فراہمی کی مہم کا آغاز

  • اسلام آباد
ستھرا پنجاب ،صفائی اور عوامی سہولتوں کی فراہمی کی مہم کا آغاز

راولپنڈی(نیوزرپورٹر) ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت راولپنڈی ڈویلپمنٹ اتھارٹی نے شہر بھر میں صفائی اور عوامی سہولتوں کی فراہمی کی جامع مہم کا آغاز کر دیا ہے ۔

 ڈی جی آر ڈی اے نے سٹیٹ مینجمنٹ ڈائریکٹوریٹ اور لینڈ ڈویلپمنٹ ڈائریکٹوریٹ کو خصوصی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ راولپنڈی کی 13 ہائوسنگ سکیموں میں صفائی کے بہتر اور موثر انتظامات کو یقینی بنایا جائے ۔ ان سکیموں میں اصغر مال سکیم، سیدپور ہائوسنگ سکیم، عیدگاہ سکیم، دسویرہ گرانڈ سکیم، غزنی کالونی، ملت کالونی، شیرپا کالونی، سول لائن اور دیگر شامل ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کمشنر گوجرانوالہ کا تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال ڈسکہ کا دورہ

گورنر فیصل کریم کنڈی کی ضیا محی الدین کی والدہ کی وفات پر تعزیت

وزیرآباد:تمام سکولوں میں سکیو رٹی انتظامات سخت کرنے کی ہدایت

ہاکی ٹورنا منٹ ، ڈی سی کالونی کلب اور سپر شاہین کلب کی جیت

لائوڈ سپیکر کا استعمال ، خطیب گرفتار

دکاندار کی کمسن بچی سے چھیڑ چھاڑ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل