ستھرا پنجاب ،صفائی اور عوامی سہولتوں کی فراہمی کی مہم کا آغاز
راولپنڈی(نیوزرپورٹر) ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت راولپنڈی ڈویلپمنٹ اتھارٹی نے شہر بھر میں صفائی اور عوامی سہولتوں کی فراہمی کی جامع مہم کا آغاز کر دیا ہے ۔
ڈی جی آر ڈی اے نے سٹیٹ مینجمنٹ ڈائریکٹوریٹ اور لینڈ ڈویلپمنٹ ڈائریکٹوریٹ کو خصوصی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ راولپنڈی کی 13 ہائوسنگ سکیموں میں صفائی کے بہتر اور موثر انتظامات کو یقینی بنایا جائے ۔ ان سکیموں میں اصغر مال سکیم، سیدپور ہائوسنگ سکیم، عیدگاہ سکیم، دسویرہ گرانڈ سکیم، غزنی کالونی، ملت کالونی، شیرپا کالونی، سول لائن اور دیگر شامل ہیں۔