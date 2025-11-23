صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سنگین جرائم میں مطلوب اشتہاری ملزم سعودی عرب سے گرفتار

  • اسلام آباد
سنگین جرائم میں مطلوب اشتہاری ملزم سعودی عرب سے گرفتار

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک )ایف آئی اے این سی بی انٹرپول کی بڑی کارروائی،سنگین جرائم میں مطلوب اشتہاری ملزم سعودی عرب سے گرفتار،ملزم موسی کو اسلام آباد ائیرپورٹ منتقل کر دیا گیا۔ملزم گزشتہ 3 سال سے پنجاب پولیس کو مطلوب تھا،قتل کی دفعات کے تحت تھانہ اوٹی مبارک، ڈی جی خان میں مقدمہ درج تھا،ملزم کو پنجاب پولیس حکام کے حوالے کر دگیا ۔

