ایک روز میں 3ہزار 636 گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگایا گیا

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی دارالحکومت میں گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگنے کا سلسلہ جاری ہے۔

 ایکسایز اینڈ ٹیکسیشن ڈیپارٹمنٹ کے مطابق شہر بھر میں قائم 10 پوائنٹس پر ایک روز میں 3 ہزار 636 گاڑیوں پر ٹیگ لگایا گیا، آئی ایٹ میں 547 جبکہ ایف نائن پارک پوائنٹ پر 495 گاڑیوں کو ایم ٹیگ لگایا گیا، اسی طرح گلبرگ گرینز میں 366، ترلا ئی میں 315 اور ایکسائز آفس میں 281 گاڑیوں کو ایم ٹیگ لگے ،لیک ویو پارک 268، ایف سیون 169، اسلام آباد کلب 157 اور آئی الیون میں 86 گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگائے گئے ۔

