ایک روز میں 3ہزار 636 گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگایا گیا
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی دارالحکومت میں گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگنے کا سلسلہ جاری ہے۔
ایکسایز اینڈ ٹیکسیشن ڈیپارٹمنٹ کے مطابق شہر بھر میں قائم 10 پوائنٹس پر ایک روز میں 3 ہزار 636 گاڑیوں پر ٹیگ لگایا گیا، آئی ایٹ میں 547 جبکہ ایف نائن پارک پوائنٹ پر 495 گاڑیوں کو ایم ٹیگ لگایا گیا، اسی طرح گلبرگ گرینز میں 366، ترلا ئی میں 315 اور ایکسائز آفس میں 281 گاڑیوں کو ایم ٹیگ لگے ،لیک ویو پارک 268، ایف سیون 169، اسلام آباد کلب 157 اور آئی الیون میں 86 گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگائے گئے ۔