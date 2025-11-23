ایئر یونیورسٹی کا کانووکیشن 1,585طلبہ کو ڈگریاں دی گئیں
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایئر یونیورسٹی اسلام آباد کا 13 واں کانووکیشن مرکزی کیمپس کے آڈیٹوریم میں ہوا۔
تقریب کے مہمانِ خصوصی وزارتِ تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کے سیکرٹری و ایچ ای سی کے قائم مقام چیئرمین ندیم محبوب تھے ۔ مجموعی طور پر 1,585 طلبہ کو ڈگریاں دی گئیں، جن میں 42 پی ایچ ڈی اسکالرز، 42 گولڈ میڈلسٹ اور 26 سلور میڈلسٹ شامل تھے ۔اپنے خطاب میںوائس چانسلر ایئر مارشل (ر) عبدالمعید خان نے کامیاب طلبہ کو شاندار تعلیمی کارکردگی پر مبارکباد دی۔