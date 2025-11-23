صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایئر یونیورسٹی کا کانووکیشن 1,585طلبہ کو ڈگریاں دی گئیں

  • اسلام آباد
ایئر یونیورسٹی کا کانووکیشن 1,585طلبہ کو ڈگریاں دی گئیں

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایئر یونیورسٹی اسلام آباد کا 13 واں کانووکیشن مرکزی کیمپس کے آڈیٹوریم میں ہوا۔

 تقریب کے مہمانِ خصوصی وزارتِ تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کے سیکرٹری و ایچ ای سی کے قائم مقام چیئرمین ندیم محبوب تھے ۔ مجموعی طور پر 1,585 طلبہ کو ڈگریاں دی گئیں، جن میں 42 پی ایچ ڈی اسکالرز، 42 گولڈ میڈلسٹ اور 26 سلور میڈلسٹ شامل تھے ۔اپنے خطاب میںوائس چانسلر ایئر مارشل (ر) عبدالمعید خان نے کامیاب طلبہ کو شاندار تعلیمی کارکردگی پر مبارکباد دی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ضمنی انتخابات ،انتظامیہ کی جانب سے گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ

آبی پرندوں کا غیر قانونی شکار جاری، محکمہ خاموش

فائرنگ ،خوف و ہراس پھیلانے والے 2 گروپوں پر مقدمہ

دھوکہ دہی اور فراڈ کے متعدد کیسز،خوردبرد کی وارداتیں

چوری کی موٹرسائیکل پر گھومنے والے 2 نوجوان گرفتار

بد بخت نوجوان کا والدین پر تشدد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل