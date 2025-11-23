صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
ایس سی او کے آزاد کشمیر ،جی بی میں 100آئی ٹی مراکز قائم

اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر) ایس سی او نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں 100 آئی ٹی مراکز قائم کرکے تاریخی اقدام اٹھایا ہے ۔

 پاکستان کی عسکری قیادت اور ڈی جی ایس سی او کی وژنری قیادت میں آزاد کشمیر ترقی کے نئے دور میں داخل ہوگئی ہے ۔ایس سی او منصوبوں سے مظفرآباد، باغ، بھمبر، ڈڈیال، کوٹلی، میرپور، راولاکوٹ اور ہجیرہ کے نوجوان استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ 49 دور دراز علاقوں میں فری لانسنگ ہب نوجوانوں کے لیے روزگار اور ہنر کے نئے مواقع پیدا کر رہے ہیں۔ ایس سی او منصوبوں سے 20 ملین ڈالر کی آمدن سے پاکستان کی ڈیجیٹل خود انحصاری کے نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے ۔ 

 

