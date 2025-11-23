صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس سٹیشن گلڈنہ میں کھلی کچہری درخواستوں پر فوری احکامات

  • اسلام آباد
راولپنڈی (خبرنگار) ضلع مری کے پولیس سٹیشن گلڈنہ میں عوامی مسائل کے حل کے لیے پولیس کی جانب سے ایک کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔

جس میں اعلی سول و پولیس افسران نے شرکت کی۔ علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے سیشن میں شرکت کی اور پولیس سے متعلق شکایات کے علاوہ پانی کی فراہمی، سڑکوں کی خراب حالت، تجاوزات، امن و امان اور مقامی انتظامی امور سے متعلق مسائل بھی پیش کیے ۔ شہریوں نے متعدد شکایات پر فوری ایکشن نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ افسران نے تمام شکایات توجہ سے سنیں اور کئی مسائل کے حل کے لیے موقع پر ہی متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کیں۔ 

